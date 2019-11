SENNHEISER FAIT SES PREMIERS PAS DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Karma et Sennheiser ont exposé le premier système audio Ambeo embarqué dans une voiture lors de la californienne Monterey Car Week 2019 avec une solution audio immersive pour le divertissement et la communication embarqués, en collaboration avec Karma Automotive, constructeur américain de voitures de luxe. Mettant à profit la meilleure technologie de microphone et d’enceinte ainsi que la grande expertise de l’audio 3D, le système audio Ambeo délivre un son incroyablement enveloppant et une qualité d’une grande netteté lors des appels téléphoniques. Pour l’occasion, une première démonstration du système a été organisée à bord d’une Karma Revero GT. ■