SENNHEISER G4 EVOLUTION WIRELESS

Avec sa nouvelle interface utilisateur épurée, sa largeur de bande étendue, sa puissance de sortie HF améliorée (séries 300 et 500), ses fonctionnalités multi canal inédites (séries 100) et son tout nouvel ensemble pour caméra, la quatrième génération de systèmes Evolution wireless garantit des performances audio exceptionnelles et une fiabilité à toute épreuve. Le G4 répond aux exigences des professionnels de la production théâtrale, musicale et vidéo, de la sonorisation des lieux de culte, des grandes entreprises ou encore des établissements d’enseignement. Sennheiser propose aussi des offres spéciales pour célébrer les 20 ans de la gamme Evolution.