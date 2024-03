Le HD 490 PRO est un casque de studio ouvert qui offre une reproduction précise du son, et une réponse en fréquence authentique. Conçu pour les professionnels de la musique, il assure un confort optimal avec un design ergonomique et des coussinets adaptés à la production et au mixage. Il est livré avec une licence gratuite pour le plug-in dearVR MIX-SE.