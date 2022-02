Sennheiser HD400 Pro

Le casque HD 400 Pro offre une réponse en fréquence de 6 à 38 000 Hz. Les transducteurs 120 Ω incluent une membrane à base d’un mélange de polymères spéciaux, et la distorsion est inférieure à 0,05 %. Il est doté d’un arceau ultra léger, de coussinets en velours, et la conception circum-aurale est ouverte. Le HD 400 PRO peut s’associer aux plug-ins de monitoring pour casque de Dear Reality, qui créent des environnements acoustiques virtuels pour le mixage, et intègre la fonction Spatial Headphone Compensation (SHC) de dearVR MIX. Il est fourni avec un câble spiralé de 3 m et un câble droit de 1,8 m, les deux avec une prise jack 3,5 mm. Un adaptateur 6,35 mm est inclus. ■