SENNHEISER HM 200

Conçu pour le broadcast, les salles de spectacle et de concert, le HM 200 est un micro serre-tête à directivité omni-directionnelle qui utilise la capsule du micro cravate MKE 1. L’armature métallique est légère, robuste et flexible. Son câble fixe est équipé d’un connecteur professionnel à trois broches. La perche est plus courte que sur d’autres modèles pour plus de discrétion. De couleur argentée, le HME 200 arbore des embouts transparents et un câble beige. Il est vendu avec une bonnette anti-vent en mousse beige, un grand et un petit capuchon de protection pour le maquillage, six clips de fixation et un étui de transport. ■