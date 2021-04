SENNHEISER IE 300

Ces écouteurs reprennent une version affinée du transducteur Extra Wide Band (XWB) 7 mm de la marque. Avec une réponse en fréquence de 6 Hz-20 kHz, la membrane est optimisée pour atténuer les résonances naturelles et la distorsion harmonique totale (THD<0,08 % à 1 kHz, 94 dB), le volume à l’arrière du transducteur a été conçu pour minimiser la réflexion à l’intérieur de la coque et la chambre de résonance évite l’effet de masque dans le conduit auditif. Les écouteurs sont fournis avec un câble 3,5 mm renforcé en para-aramide. Ils sont dotés d’un connecteur plaqué or MMCX Fidelity+ logé dans une fiche de protection de 4,8 mm de large, et des câbles symétriques avec connecteurs 2,5 ou 4,4 mm sont disponibles en option. Livrés avec étui de transport. ■