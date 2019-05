Sennheiser IE 40 Pro

Le in-ear monitor, ou écouteur intra-auriculaire, est devenu essentiel pour les musiciens sur scène. Conçu pour être porté et utilisé pendant de longues périodes, il doit allier qualité audio et confort afin de plonger l’auditeur dans la dynamique musicale adéquate. Et cette fois, c’est la marque de renom Sennheiser qui propose son nouveau système IE 40 Pro, en y mettant tout son art et son expérience. Alléchant !