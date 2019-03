Sennheiser a dévoilé ses écouteurs in-ear professionnels IE40, IE 400 Pro et IE 500 Pro. Offrant une reproduction naturelle du son haute résolution, ils se logent fermement et confortablement dans le conduit auditif et sont équipés d’un système de câblage breveté avec gaine incassable. Ils conviendront parfaitement aux musiciens, DJs et ingénieurs du son. Ils sont fabriqués en Allemagne. ■