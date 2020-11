SENNHEISER MKE 200

Ce microphone compact per–met de créer des vidéos et peut s’utiliser avec une caméra DSLR, un appareil hybride/sans miroir ou un smartphone. A l’intérieur, la capsule directionnelle permet au microphone de capturer automatiquement le son en provenance de la direction visée en atténuant les autres. La capsule est fixée sur une suspension antichoc qui empêche le transfert des bruits de manipulation au microphone. La bonnette en fourrure aide à préserver la clarté et la netteté du son en plus de la grille de protection interne de la capsule. L’appareil fonctionne sans pile et est vendu avec une bonnette, deux câbles de connexion pour les caméras DSLR ou sans miroir (câble TRS de 3,5 mm) et les smartphones (câble TRRS de 3,5 mm), plus un étui. ■