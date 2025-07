Le MKH 8018 est un microphone canon stéréo haut de gamme pour le broadcast et le cinéma. Compact, robuste et d’une pureté sonore remarquable, il propose trois modes stéréo commutables (MS, XY large et XY étroit) et bénéficie de la technologie RF maison, assurant une résistance extrême aux conditions climatiques. Il intègre une matrice et un design tout-en-un ultraléger.