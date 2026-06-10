La mise à jour v5.0.0 ajoute la fonctionnalité Bluetooth au système. Le micro-cravate peut désormais être appairé directement avec des téléphones mobiles, ordinateurs portables ou tablettes compatibles offrant l’audio Bluetooth LE de haute qualité (codec LC3) ou le Bluetooth Classic. On peut désormais se passer du récepteur entre le microphone-cravate Profile Wireless et le smartphone. Cela permet de libérer le connecteur du smartphone pour d’autres usages et de rendre l’équipement encore plus compact. Le micro-cravate peut également être utilisé comme mini-émetteur pour un micro-cravate externe discret.