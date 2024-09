Sennheiser inaugure une nouvelle ère des transmissions audio numériques avec la première solution sans fil bidirectionnelle large bande au monde. Exploitant la technologie audio multicanal sans fil WMAS (Wireless Multichannel Audio Systems), Spectera réduit grandement la complexité des solutions sans fil tout en augmentant les potentialités. Spectera optimise le workflow, offre un contrôle à distance et une surveillance totale, y compris du spectre. Spectera s’accompagne d’émetteurs-récepteurs de poche qui gèrent à la fois les signaux IEM et micro/ligne/instrument. La solution est très résistante à l’affaiblissement RF et permet un usage flexible du canal large bande. La latence descend jusqu’à 0,7 milliseconde.