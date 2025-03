TeamConnect Ceiling Medium Ceiling Tile est une solution optimisée pour les plafonds suspendus en grille. Disponible en formats 60 x 60 cm et 2 x 2 pieds, il réduit le temps et les coûts d’installation tout en s’adaptant aux standards architecturaux européens et nord-américains. Il sera prochainement commercialisé au même tarif que les autres versions.