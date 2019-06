SENNHEISER XS WIRELESS DIGITAL

PREMIER COUP D’ŒIL

Le système se compose d’un émetteur (Tx) et d’un récepteur (Rx). Le design est soigné, comme toujours chez le constructeur allemand. La prise en main est très agréable, on a le sentiment que le produit est robuste et qu’il ne va pas craindre le voyage. Le mot d’ordre est portabilité car ce système est dépourvu du traditionnel récepteur branché sur secteur 220 V. Pas non plus d’antenne apparente. Le plug Rx tient dans la main et permet d’être relié directement à une console. Ne cherchez pas la trappe à piles car une batterie lithium-ion de 850 mAh équipe chaque élément. Les avantages principaux de ce choix sont le faible poids de l’accumulateur et l’absence d’effet mémoire, ce qui devrait assurer une bonne longévité au produit. La charge se réalise exclusivement par le port USB-C, qui se situe à l’extrémité du boîtier.

A l’arrière, nous trouvons la référence du modèle ainsi qu’un logo micro ou console qui évitera aux utilisateurs les moins aguerris d’inverser le récepteur et l’émetteur. Si vous utilisez plusieurs systèmes, des petits autocollants de couleur vous permettent de ne pas mélanger les boîtiers. Un emplacement est réservé à côté de la prise USB.

Sennheiser ne commercialise pas de moins de 10 kits. Pour s’y retrouver, il va falloir cibler précisément votre usage. L’avantage est financier, car vous achèterez seulement ce dont vous avez besoin. Fini les accessoires inutiles ! Côté émetteurs, vous disposez d’un micro Lavalier ME2-II (cravate) qui se connecte en mini-jack, puis d’un récepteur XLR ou mini-jack dans le set pour la vidéo portable. Il existe également un récepteur qui a la fonction d’accordeur. Ce dernier élément présente un avantage certain pour les musiciens en offrant un gain de place et une économie substantielle.