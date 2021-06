SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Depuis le 21 avril, le décret n° 2021-469, pris en application de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020, permet aux salariés qui prennent leur retraire de façon volontaire, de bénéficier, avant leur départ, d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Ce programme, adaptable en fonction des acquis des salariés, est proposé par l’employeur et doit se dérouler sur le temps normal de travail. L’objectif est de permettre au participant d’acquérir les compétences nécessaires pour faire face à des incidents de type hémorragies et arrêts cardiaques, et d’adopter les bons réflexes et les bons gestes s’ils y sont confrontés. ■