Le fabricant belge d’enceintes a désigné Sequoia comme partenaire de distribution exclusif pour la Belgique et le Luxembourg. Sequoia Audio Belux est une division de DV2 Belux située à Seneffe, en Belgique. « Alors que le projet Audiofocus 2.0 prend de l’ampleur, nous avons été impressionnés par la qualité et la conception réfléchie de gammes telles que le line array Eliz 210 et les moniteurs de scène Edge », indique Fabien Pynaert, directeur commercial de Sequoia Audio Belux. « Les premières démonstrations ont reçu un accueil extrêmement positif et le fait que les produits soient fabriqués en Belgique est sans aucun doute un atout supplémentaire. »