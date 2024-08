La série Anny propose des enceintes de sonorisation sur batterie pour divers usages, y compris les concerts mobiles et les performances de rue. Le modèle Anny 10 inclut un boomer de 10’’, un tweeter de 1’’, une table de mixage à six canaux, un égaliseur trois bandes, et des effets tels que la réverbération et le délai. Il supporte le streaming Bluetooth 5.0 et offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 25 heures en mode Eco. La connectique comprend des entrées micro/ligne, stéréo mini-jack, et RCA. Des versions avec un ou deux microphones sans fil sont disponibles, et un mode True Wireless Stereo permet de connecter deux enceintes pour une diffusion en stéréo.