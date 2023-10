Série EclExpo Flood150 Prolights

Les EclExpo Flood150 sont des asymétriques compacts à large ouverture conçus pour des stands, expositions ou showrooms comme une alternative LED de haute qualité aux projecteurs asymétriques traditionnels équipés de lampes tungstène, CDM ou HMI. Équipés de sources LED de 150 W, ils se déclinent en une version blanc variable de 2 700 à 6 500 K et une version RVB + blanc chaud. Ils se contrôlent en DMX RDM, DMX HF (récepteur WDMX + CRMX optionnel) et peuvent aussi se piloter manuellement grâce à deux encodeurs rotatifs, simples à utiliser. Leurs hautes valeurs d’IRC, R9, TLCI et TM30 les rendent aussi utilisables en broadcast et TV.