La famille des projecteurs théâtre Eclipse Fresnel de Prolights s’agrandit avec les versions 2K, qui permettent de remplacer un Fresnel traditionnel équipé d’une lampe 2 000 W.

Ils existent en blanc chaud 3 200 K, blanc froid 5 600 K et blanc variable avec correction de vert/magenta et fonction Amber shift (source LED six couleurs). Des versions avec commande par perche seront disponibles prochainement.■