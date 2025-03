L’application HD-MIX est désormais disponible sur iPad et Android. La Midas Full Power propose des performances équivalentes aux HD96-24 et HD-AIR (144 entrées, 120 bus, 24 effets, 128 égaliseurs dynamiques, 32 compresseurs multibandes). Avec la NEON16, la puissance est réduite de moitié (72 entrées, 70 bus, 12 effets), mais avec les mêmes effets, un châssis unique, l’écran tactile multipoint King Size, et une compatibilité totale des Shows entre les deux modèles. Ces versions compactes, comme les HD96-24 et HD-AIR, pourront être équipées de deux nouveaux boîtiers d’extension de faders FB-16 et des interfaces audio USB Cobalt, permettant l’enregistrement et la lecture bidirectionnels jusqu’à 192 canaux.