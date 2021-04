SÉRIE INTÉGRÉE AUDAC MFA

Ces modules « tout en un » contiennent les outils nécessaires à la sonorisation de petits lieux, bars, restaurants, boutiques… Les deux modèles MFA208 et MFA216 intègrent un ampli stéréo et un DSP complet, le tout piloté via le panneau de contrôle de face avant ou une tablette tactile. Des bornes destinées à des commandes RS232, RS485 et TCP/IP sont aussi prévues. Des entrées aux niveaux micro et ligne stéréo avec réglage de gain sont implantées et un slot permet de relier les modules d’entrée optionnels à différents formats, dont le Dante. Les produits sont compatibles Touchlink, un principe d’association permettant de regrouper des appareils par zones virtuelles. ■