Les deux enceintes polyvalentes et compactes de la série prennent les références Ki-12 et Ki-10. Très efficaces et d’un tarif attractif, elles intègrent des points d’accrochage et délivrent un SPL élevé. Elles disposent de surcroît d’un guide d’onde rotatif qui peut être pivoté sans démonter l’enceinte. ■