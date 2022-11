Boîtes de direct, boîtiers de ré-amplification, isolateurs de ligne, splitters et sommateurs : ces solutions sont issues de la série Palmer River et développées en Allemagne, les différents modèles portant le nom de rivières allemandes. Les boîtiers sont fabriqués en aluminium et disposent d’une face avant en acier. Palmer ilm est une boîte de direct passive de simulation de haut-parleur ; Palmer enz, un boîtier d’isolation de ligne passif deux canaux, asymétrique ; Palmer wipper, une boîte de direct passive : Palmer vils, une boîte d’isolation mono-mélange ligne passive ; Palmer trave, un boîtier de ré-amplification passif ; et Palmer tauber, un sommateur de signaux de micro passif. Les produits sont garantis cinq ans. ■