Série Proflex de Sommer Cable

En look superposé flexible et dans une finition mate, ainsi se présente la version double gaine du câble patch SC-Mercator CAT.6a Proflex (art. 580-1331) de Sommer Cable. Le câble, avec son diamètre extérieur de 8,7 mm, a une gaine souple et reste flexible exposé au froid. Cette gaine est extrudée en deux étapes de travail. La première gaine extérieure est appliquée en forme de tuyau pour tenir les paires de fils en position compacte, même en mouvement. La seconde gaine intérieure sert de protection supplémentaire contre l’abrasion, la pression ou les plis, mais se comporte aussi comme une « force de rappel » afin de maintenir la flexibilité de l’ensemble.