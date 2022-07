Série RCF Compact A

Voici des enceintes deux voies à la clarté remarquable et aux basses puissantes pour vos applications audio professionnelles. Les enceintes Compact A offrent des niveaux de pression sonore impressionnants avec une qualité sonore élevée. La combinaison de transducteurs et d’un crossover dédiés, associés à un guide d’ondes à directivité constante, produit une couverture cohérente de la zone d’écoute avec un son sans distorsion, à la fiabilité RCF. Disponibles en trois dimensions 10, 12 et 15’’, elles s’associent au sub S 8018 II et au processeur numérique DX 4008. Les accessoires et points d’accroche permettent de les utiliser posées, sur pieds, pendues, stackées…■