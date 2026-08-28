Elation présente la série Rebel Line, une gamme de projecteurs conçue pour offrir un rendu visuel marqué tout en facilitant l’intégration dans les installations. Chaque modèle est équipé de LEDs RVBL de 60 W assurant la production lumineuse principale. Le système est complété par des LEDs SparkX blanc froid de 5 W, destinées à générer des effets aériens croisés sur des fonds RVBL. La gamme comprend deux modèles de barres linéaires inclinables. Le premier, composé de huit cellules sur une longueur de 0,5 m, délivre un flux lumineux de 11 548 lm. Le second, en configuration 16 cellules sur 1 m, dépasse les 25 000 lm.