Série SUB 7 RCF MK3

RCF lance la série SUB 7 MK3, une gamme de subwoofers portables auto-alimentés, dotés de transducteurs haut de gamme et d’un amplificateur de classe D de 1 400 W.

Ces subwoofers sont disponibles en tailles de 10, 12 et 15’’, et atteignent une pression acoustique maximale de 133 dB. La série dispose d’une gestion précise de la puissance et d’algorithmes DSP exclusifs, dont le Bass Motion Control. Cela en fait le complément parfait des basses fréquences pour les enceintes portables de 8 à 15’’. Le coffret est en contreplaqué de bouleau revêtu de polyuréthane très résistant, et la grille métallique est protégée de peinture époxy, l’ensemble garantissant une excellente durée de vie.