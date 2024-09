Les SUB 15-AX et SUB 18-AX sont des subwoofers actifs portables haute puissance de 15“ et 18“ pour les applications live avec un traitement complet, un écran tactile couleur et une télécommande via Bluetooth. HP de dernière génération avec une amplification de classe D, ils offrent des niveaux de pressions acoustiques allant jusqu’à 133 dB et 135 dB.

Le boîtier entièrement en bois recouvert de polyurea est doté d’un connecteur Powercon True1 Top scellé et de poignées ergonomiques en caoutchouc, permettant de faciliter le transport. Spécialement conçus pour les salles de petite et moyenne taille et idéaux pour les applications portables, les deux modèles sont disponibles en blanc et en noir.