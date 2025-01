Elle rassemble toutes les qualités indispensables pour des luminaires en muséographie, expositions, galeries ou magasins. Elle intègre des LEDs de 15 W à haut rendement disponibles dans différentes températures ou en blanc variable, avec des IRC allant jusqu’à 98. Précise et efficace, la gamme se décompose en différentes solutions : ponctuels Topaz Expo avec lentilles fixes interchangeables, ponctuels Topaz Zoom avec optique zoom 9 à 58° et Topaz Profile avec optique volets zoom 25 à 40°. De nombreuses solutions de contrôle sont proposées : On/Off, localement, Roto Dim, Dali, DMX, DMX sans fil ou Bluetooth Casambi. Disponibles en finition blanche ou noire, les Topaz sont entièrement conçues et fabriquées chez CLS aux Pays-Bas et garanties cinq ans.