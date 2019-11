SÉRIE VL800, VARI-LITE POUR TOUS ?

Destinée aux tournées et prestations d’envergure intermédiaire, en fixe comme en tournée, cette série de luminaires à LEDs s’affiche à des tarifs attractifs, sans renoncer à l’ADN de la prestigieuse marque en termes de lumière, mouvements et allure. Ces produits sont conçus pour travailler ensemble, d’un point de vue des couleurs et de l’exploitation, notamment dans la cohérence des canaux DMX. A ce jour, trois modèles sont disponibles : le VL800 Profar, un Par à zoom avec mixage RVBB ; le VL800 EventPar, qui remplace avantageusement un Par tungstène, grâce à sa source RVBA + blanc chaud ; et le VL800 EventWash, un wash asservi RVBB avec contrôle individuel des couleurs, dimmer et zoom motorisé . ■