Cette gamme de microphones dynamiques avec une réponse en fréquence de 60 Hz à 18 kHz (YDM707) est dotée de capsules sur mesure, avec des conceptions cardioïde et supercardioïde pour minimiser les bruits ambiants. Un système d’isolation réduit les vibrations externes et les bruits de manipulation, et le boîtier métallique assure une prise en main confortable.