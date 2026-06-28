Le DPA 6388 est un microphone serre-tête directionnel conçu pour le spectacle vivant, le broadcast et les environnements à forte pression acoustique. Il offre un bon gain avant larsen, une intelligibilité de la parole et une restitution naturelle de la voix, y compris en conditions de scène bruyantes. Il est équipé d’une capsule supercardioïde Core+ et d’une conception asymétrique qui oriente la zone de sensibilité maximale vers la bouche tout en permettant un positionnement latéral sur le visage. Cette conception vise à réduire les plosives et les bruits de souffle, tout en conservant une restitution naturelle de la voix et une bonne intelligibilité dans des environnements sonores élevés.