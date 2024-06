Phoenix, le groupe français de rock indé récompensé par un Grammy Award, sublime sa dernière tournée mondiale avec des visuels et des effets réalisés avec Smode. Pour la promotion de leur album Alpha Zulu, le contenu vidéo a été orchestré par Vincent Leroy, programmeur et opérateur Smode et Pierre Claude, designer lumière, scénographe et opérateur GrandMA sur cette tournée. La configuration scénique initiale, comprenant un mur LEDs de 14 x 8 m flanqué de trois autres cadres LEDs de tailles croissantes et répartis sur une profondeur de 10 m, devait pouvoir s’adapter aux différentes spécificités des lieux accueillant les concerts.