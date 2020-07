service d’optimisation en ligne pour le vinyle

Cet art ancien qu’est la production de vinyles peut aujourd’hui bénéficier de l’optimisation audio en ligne sur le site MAXIMALSOUND.

Le type de fichiers restitués dépendra de l’option DIGITAL ou VINYL sélectionnée au moment de l’envoi.

Quand le son a été transféré pour la diffusion numérique en choisissant l’option DIGITAL avant l’envoi, les fichiers restitués sont :

– Un fichier HD est généré à 96 KHz 24 bits.

– Un fichier CD est généré à 44,1 KHz 16 bits.

– Un fichier SAME (identique) est généré dans la limite de 96 KHz 32 bits stéréo.

– Un fichier MP3 320 kbps est généré pour le partage.

Quand le son a été transféré pour une production finale en vinyle en choisissant l’option VINYL, les fichiers restitués

– Un fichier VINYL est généré à 44,1 KHz 24 bits pour le graveur.

– Un fichier MP3 320 kbps est généré pour le partage.

Les fichiers masters restent disponibles 240 heures (10 jours) pour l’écoute du test, le téléchargement de l’échantillon gratuit, et l’achat via PayPal, ou en utilisant les minutes acquises d’un compte VIP. Les prix sont établis à la minute. Sans abonnement VIP, le pré-mastering pour vinyle est facturé 2,99 € par minute. Le mastering pour la production numérique est facturé 1,99 € par minute. Les trois abonnements VIP permettent d’acquérir à prix réduit des minutes de traitement utilisables indifféremment pour les productions numériques ou vinyl pour une période d’un an. L’achat de nouvelles minutes prolonge d’un an la disponibilité des minutes restantes.

Enfin, il est maintenant possible d’écouter une version mp3 de l’échantillon test directement depuis le site. La possibilité de télécharger l’échantillon en définition native a été conservée afin de permettre une écoute dans des conditions optimales.

Les lecteurs de SONOMAG peuvent bénéficier de 10 minutes d’optimisation gratuite en entrant le code coupon de réduction suivant sur le site www.maximalsound.com : SM10 ■