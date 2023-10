Créé pour venir en aide aux travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés de gestion ou des difficultés personnelles, le service Help ! actuellement déployé à Paris et en Seine-et-Marne offre un accompagnement gratuit, coordonné et personnalisé de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale : Urssaf, Assurance retraite, Caf, Cpam, unis pour aider l’entrepreneur à surmonter ces difficultés.

Pour en bénéficier, il suffit de répondre à un petit questionnaire en ligne, visant à comprendre la nature des difficultés rencontrées et permettre, après étude de la demande, une prise en charge et un accompagnement coordonnés.

Ce service est ouvert aux travailleurs indépendants, qu’ils soient artisans, commerçants, professionnels libéraux ou auto-entrepreneurs.

Un accompagnement sera proposé pour le paiement de leurs cotisations sociales (mise en place de délais de paiement, modulation des cotisations, action sociale…), la prise en charge de leur santé (accès aux droits et aux soins notamment), l’étude de leurs droits aux prestations sociales (allocations familiales, aides au logement, minima sociaux…) et de leurs droits liés à la retraite.