Nouveau Service-Public.fr est sur LinkedIn !

La page LinkedIn de Service-Public.fr ou Entreprendre.Service-Public.fr est ouverte. Elle se destine aux particuliers comme aux professionnels soucieux de leurs droits, ou désireux de connaître les démarches à effectuer ou l’actualité légale et administrative. En s’abonnant à cette page, vous retrouverez des vidéos et des posts, des guides indispensables pour effectuer toutes vos démarches, qu’elles soient personnelles ou professionnelles, et trouver les réponses à toutes vos questions.