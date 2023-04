Session Unik 2023

En 2010, la discothèque de la Maison de la Radio fait l’acquisition d’un graveur de vinyles pour créer des archives musicales pour les antennes de Radio France. L’appellation de « Session Unik » est alors donnée à ce type d’enregistrement. En 2023, trois duos sont à l’honneur et viennent enrichir la collection.

Au mois de mars, les faces A et B des sessions ont été gravées en direct sur vinyles, et captées en vidéo lors des enregistrements.

À découvrir sur la chaîne YouTube de Fip. L’Adami et Fip offrent également un concert en public diffusé en direct sur Fip et sur fip.fr le 12 avril 2023. Enfin, le 22 avril aura lieu le Disquaire Day, une journée consacrée aux vinyles et aux disquaires indépendants.