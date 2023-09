Shark – The Meg – Beam One est une lyre à LED de 100 W capable de réaliser de nombreux effets. Elle sera un complément idéal pour de nombreuses installations d’éclairages. La lyre Shark – The Meg – Hybrid One est un produit dynamique qui promet puissance et de nombreux effets. Cette solution d’éclairage polyvalente est adaptée à l’environnement du spectacle.