Show permanent avec les Dalis 860

« Drawn to Life » est une collaboration entre le Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios et Walt Disney Imagineering qui a débuté à Disney Springs, en Floride. Les rampes Dalis 860 Robert Juliat sont au cœur de la mise en scène avec un cyclorama de 24 m de largeur sur 14 m de hauteur. La scène se transforme en une table d’animation géante où les dessins prennent vie. Le concepteur lumière canadien Martin Labrecque a choisi d’utiliser 58 rampes LED 300 W asymétriques Dalis 860 pour ce spectacle. Les projecteurs sont répartis sur le haut du cyclo et au sol, derrière la gigantesque toile de fond, ainsi éclairée comme une boîte à lumière permettant de mettre en valeur les différents tableaux du spectacle. ■