Stardust Group a assuré l’ingénierie et le déploiement technique du Showcase Disney+ 2026. L’installation comprenait un écran LED de 15 × 3 m en pitch 2,5 mm et deux vidéoprojecteurs Barco de 30 000 lm. Une chaîne de diffusion DCP dédiée a été installée. La mise en lumière utilisait des projecteurs Astera Hyperion et Titan et la captation était réalisée via une régie Blackmagic. Côté planning, l’installation a été préparée en un mois et déployée en une nuit. Le dispositif visait à assurer la cohérence entre image, lumière et captation, et la configuration permettait la valorisation des contenus en post-production.