Le Mount 30 est une plateforme aluminium conçue pour être utilisée au sol ou intégrée dans un carré 30 cm. Elle est équipée d’un tube 50 mm avec une rainure en T, permettant d’y fixer facilement des accessoires et clamps grâce à des vis M10 et des écrous coulissants. Sa charge admissible atteint 60 kg (avec un facteur de sécurité de 10:1). Elle dispose de pieds antidérapants pour une meilleure stabilité, et sa conception plate et empilable facilite le transport et le rangement. Livrée avec vis Allen et écrous, elle peut être utilisée comme support supérieur, point de suspension ou élément de pilier.