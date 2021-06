SHOWGEAR, LES ACCESSOIRES HIGHLITE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Showgear est une gamme qui comprend la plupart des accessoires nécessaires dans les salles de spectacle, qu’il s’agisse de flight cases, de toiles de fond, de pieds d’enceintes ou encore d’équipements de rigging, tels des pinces, des LEDs, des multiprises résistantes, des sacs, des loquets papillons, des baies de 19’’, des sangles, mais aussi des liquides pour machines à fumée, des confettis, et bien d’autres accessoires indispensables à vos événements. La marque Showgear, qui remplace plusieurs produits DAP, Showtec, Artecta et DMT, se dit prête à répondre à la demande accrue pouvant découler de l’allègement des mesures de lutte contre la Covid-19 et de la reprise des événements. ■