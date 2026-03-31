La gamme Loadmaster comprend quatre chariots « meatrack » en acier haute résistance. Chaque chariot supporte une charge utile répartie (UDL) de 500 kg et est équipé de roulettes pivotantes Penn Elcom de 100 mm avec freins. Les racks acceptent divers accessoires modulaires, réglables en hauteur : fixture bars pour projecteurs, cable bars pour câbles, et rack shelves pour rangement plat. Deux chariots à plaques de base permettent le stockage et le transport d’embases de structures universelles. Le modèle le plus grand peut également servir de table de contrôle grâce à un profil latéral amovible.