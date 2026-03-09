Le Multiflex Case 120 de Showgear est un caisson conçu pour le stockage et le transport de matériel de scène. Il est fabriqué en contreplaqué de 9 mm et équipé de ferrures Penn Elcom pour résister aux contraintes liées au transport. L’intérieur est modulable grâce à des séparateurs bas et hauts en option, et des inserts supérieurs permettent d’ajuster les compartiments selon les besoins. Quatre roulettes de 100 mm avec frein assurent la mobilité et le positionnement, et les poignées à ressort facilitent la manutention. Les plats de gerbage permettent d’empiler plusieurs caisses en toute sécurité, offrant ainsi une organisation modulable du matériel.