L’événement quadriennal des professionnels de l’éclairage se tiendra à Dijon en 2025. Préparez-vous pour des conférences et des échanges sur le théâtre, la télévision, les concerts, les attractions à thème, les événements et l’architecture. Un réseau de contacts vous attend, ainsi qu’une exposition.

Date : 19-22 mai 2025

Lieu : Parc des Expositions et Congrès, Dijon, France