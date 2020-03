SHOWLIGHT21 CHERCHE DES CONFÉRENCIERS

Organisé tous les quatre ans, le prochain Showlight aura lieu en France, à Fontainebleau, du 22 au 25 mai 2021. Le cœur de cet événement est constitué d’interventions de professionels de la lumière issus du monde entier, et chacun peut candidater. Parmi les exemples de domaines qu’il est possible d’aborder : design innovant, projets différents, résoudre l’impossible, spécificité de votre travail, le passé et le futur… Envoyer vos propositions à papers@showlight.org en indiquant vos nom, société, numéro de téléphone, adresse mel et un bref résumé de l’intervention. Les contenus seront soumis à un comité de sélection, et les candidats retenus seront informés courant 2020. ■

https://www.showlight.org/