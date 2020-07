Showroom virtuel Claypaky

En raison des nombreux salons et événements de l’industrie annulés dans le monde et des restrictions de voyage actuelles, ClayPaky a créé un stand virtuel pour présenter ses dernières innovations produit. Tout autour du stand, vous trouverez les derniers produits sortis en 2020, placés à l’intérieur de zones thématiques. Pour chaque appareil, vous pouvez regarder une vidéo de démonstration, télécharger une brochure avec fiche technique, faire pivoter un modèle 3D sur 360° et demander des informations supplémentaires. Vous pouvez obtenir et télécharger les informations presse (communiqués de presse, documentation, photos). Rendez-vous sur www.claypakyvirtual.com (utilisez de préférence Chrome) ■