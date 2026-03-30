Le Showtec Edison Vintage V1 est un projecteur LED de grande taille, équipé d’une douille E27 pour ampoules LED décoratives. Il diffuse une lumière douce adaptée aux scènes, studios et décors. Le gradateur intégré peut être contrôlé manuellement ou via DMX et offre une variation continue basée sur la tension, reproduisant le fondu naturel des lampes à incandescence. Un écran OLED permet de visualiser les réglages, et le support de montage à verrouillage rapide facilite l’installation sur des structures ou des tubes de 50 mm.