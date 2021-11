Voici une lampe LED 3,5 W compacte sur batterie (chargeur micro-USB) avec lumière blanc chaud et fonction de gradation tactile. Grâce à son indice IP54, elle s’adapte à une utilisation en intérieur et extérieur, son design est étudié pour éclairer l’endroit souhaité. Sans recharge, la lumière peut durer jusqu’à 12 heures. Disponible en noir et blanc. ■