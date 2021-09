SHOWTEC PHANTOM 12R HYBRID

Ce projecteur de 300 W produit une lumière de 8 600 lm. Il est équipé d’un zoom motorisé capable de créer un angle de faisceau allant de 2,2 à 48,8°, de fonctions de mise au point, de frost et de stroboscope. Deux prismes à huit et 24 facettes qui se superposent peuvent être utilisés en même temps. Grâce au zoom et/ou prisme motorisé, à la roue de gobos en métal (17 gobos fixes) et la deuxième roue (huit gobos en verre rotatifs + 1 open), il offre des effets morphing. La roue à 12 couleurs dichroïques permet des couleurs vives. Utilisable en 14 ou 18 canaux DMX, ou manuellement, il est compact et peut être suspendu avec des supports Quicklock. ■